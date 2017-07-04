Мнения жителей Черногории относительно НАТО разделились поровну

БЕЛГРАД, 4 июл — РИА Новости. Спустя месяц после вступления в НАТО в Черногории так и не сформировалось единого мнения относительно альянса: против организации выступили 39,8% респондентов, за — 38,7%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного местным Центром за демократию и права человека (CEDEM).

Пятого июня глава МИД Черногории Серджан Дарманович передал на церемонии в госдепе США документ о присоединении страны к НАТО заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону. С этого момента Черногория официально стала членом Североатлантического альянса.

По результатам исследования, 39,8% опрошенных выступают против НАТО, в поддержку Североатлантического альянса высказались 38,7%, затруднились ответить еще 21,5% респондентов.

На вопрос о том, на кого Черногория должна в основном опираться во внешней политике, 27,2% опрошенных ответили, что на Евросоюз, 20,5% — на Россию, 15,4% — на США.

Опрос показал падение поддержки вступления Черногории в Евросоюз с 63% в декабре 2016 года до нынешних 56,1%. Против интеграции в Евросоюз на данный момент высказались 23,2% респондентов, не имеют позиции по данному вопросу 20,7%.

Социологическое исследование указало, что самым популярным политиком страны остается президент Филип Вуянович с рейтингом 2,75 пункта (из 5). За ним следует лидер парламентской оппозиционной партии "Демократы" Алекса Бечич – 2,72 и экс-премьер, председатель правящей Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джуканович – 2,48.

В рейтинге политических партий лидирует ДПС с 39%, второе место занимают "Демократы" с 19,9%, третье место – оппозиционный "Демократический фронт" с 11,6%.

Опрос проводился на всей территории Черногории с 5 по 26 июня 2017 года, в исследовании приняли участие 1032 совершеннолетних гражданина страны.