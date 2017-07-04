Мнения жителей Черногории относительно НАТО разделились поровну

БЕЛГРАД, 4 июл — РИА Новости. Спустя месяц после вступления в НАТО в Черногории так и не сформировалось единого мнения относительно альянса: против организации выступили 39,8% респондентов, за — 38,7%, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного местным Центром за демократию и права человека (CEDEM).
Пятого июня глава МИД Черногории Серджан Дарманович передал на церемонии в госдепе США документ о присоединении страны к НАТО заместителю госсекретаря США Томасу Шеннону. С этого момента Черногория официально стала членом Североатлантического альянса.
По результатам исследования, 39,8% опрошенных выступают против НАТО, в поддержку Североатлантического альянса высказались 38,7%, затруднились ответить еще 21,5% респондентов.
Опрос показал падение поддержки вступления Черногории в Евросоюз с 63% в декабре 2016 года до нынешних 56,1%. Против интеграции в Евросоюз на данный момент высказались 23,2% респондентов, не имеют позиции по данному вопросу 20,7%.
Социологическое исследование указало, что самым популярным политиком страны остается президент Филип Вуянович с рейтингом 2,75 пункта (из 5). За ним следует лидер парламентской оппозиционной партии "Демократы" Алекса Бечич – 2,72 и экс-премьер, председатель правящей Демократической партии социалистов (ДПС) Мило Джуканович – 2,48.
Опрос проводился на всей территории Черногории с 5 по 26 июня 2017 года, в исследовании приняли участие 1032 совершеннолетних гражданина страны.