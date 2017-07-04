Искать пропавшего в Латвии пятилетнего мальчика помогут экстрасенсы

РИГА, 4 июл – РИА Новости. Экстрасенсы присоединились к поискам пропавшего в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина, говорится в сообщении Госполиции Латвии.

С момента, когда Госполиция получила информацию о пропаже мальчика, в поисках приняли и продолжают принимать участие тысячи добровольцев, а также лиепайская муниципальная полиция и вооруженные силы.

"Свою помощь предложили также экстрасенсы, сказанное ими проверяется, пока результатов нет", — отметили в полиции.

Поиски Берладина продолжаются. Всех, у кого есть какая-либо информация о мальчике, полиция просит звонить по телефону 110. Рост Ивана — 120 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие, светлые, глаза голубые. На мальчике была синяя трикотажная куртка на молнии и синие спортивные штаны. На ногах — сандалии бежевого цвета. Мальчик говорит по-русски.

Информация о пропавшем в Лиепае пятилетнем мальчике поступила в полицию в субботу. С тех пор поиски мальчика не дали никаких результатов.