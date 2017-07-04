В ФРГ считают, что КНДР должна прекратить испытания баллистических ракет

БЕРЛИН, 4 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Пхеньян должен окончательно и немедленно прекратить испытания ядерного оружия и баллистических ракет, заявил во вторник глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

"Северная Корея вновь испытала сегодня баллистическую ракету, по собственному заявлению — впервые испытана межконтинентальная баллистическая ракета. Это новое качество исходящей от Северной Кореи угрозы для мира и безопасности", — заявил министр, его слова цитирует МИД ФРГ.

По словам Габриэля, данным пуском Пхеньян "в очередной раз проигнорировал требование СБ ООН, несмотря на предупреждения мирового сообщества". Министр подчеркнул, что осуждает "нарушающий международное право курс Северной Кореи" и призвал Пхеньян "окончательно и немедленно прекратить испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также связанных с этим программ".

"Германия вместе со своими партнерами будет настаивать на том, чтобы санкции в отношении режима в Пхеньяне были реализованы эффективно и последовательно", — сказал Габриэль, добавив, что КНДР "должна незамедлительно вернуться за стол переговоров".

Ранее во вторник Центральное телевидение КНДР объявило о проведении первого успешного запуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Максимальная высота полета ракеты составила якобы 2802 километра, дальность — 933 километра.

Между тем, как сообщило позднее Министерство обороны России, северокорейская ракета поднялась на высоту 535 километров, а не на заявленные 2802 километра, и пролетела порядка 510 километров, а не 933. По заключению Минобороны России, речь идет об испытании ракеты средней дальности. Аналогичный вывод огласил и Пентагон.