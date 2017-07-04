В буферных зонах в Сирии предложили разместить российскую военную полицию

АСТАНА, 4 июл — РИА Новости. В буферных зонах безопасности в Сирии предусматривается присутствие российской военной полиции, сообщил журналистам глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.
Вопрос о границах зон деэскалации и контроле за ними обсуждается на пятом раунде переговоров по Сирии в Астане, который начался во вторник и продлится два дня. Во встрече принимают участие страны-гаранты — Россия, Турция и Иран, а также делегация ООН и наблюдатели — США и Иордания.
"Пока сложно говорить о присутствии российских наблюдателей, представителей российского Министерства обороны, но тем не менее в целом предусматривается присутствие российской военной полиции в буферных зонах безопасности. Но опять же, этот вопрос до конца ещё не согласован", — сказал Лаврентьев.
Он сообщил, что линии соприкосновения и границы второй и третьей зон деэскалации почти определены.
"Есть еще вопрос у нас по Идлибу, и есть кое-какие резервации еще по южной зоне. Но, тем не менее, я думаю, что не за горами то время, когда мы сможем выйти на какое-то компромиссное решение по этим вопросам", — добавил глава российской делегации.
"Есть вариант и по трём зонам, есть вариант по двум центральным зонам, где уже согласовано, есть вариант и включая Идлиб… Но это будет зависеть от ситуации к завтрашнему дню", — добавил он.
Лаврентьев подчеркнул, что от запуска процесса создания зон деэскалации зависит принятие целого ряда сопутствующих документов, которые работают на усиление доверия между противоборствующими сторонами в Сирии.
"Это и положение по обмену заключёнными и насильственно удерживаемыми лицами, и положение о разминировании памятников исторического наследия. Они находятся сейчас в проработке", — сказал он.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>