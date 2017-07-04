В ЛНР рассказали, за кого Киев пытается выдать пленных ополченцев

ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Украинское командование пытается выдать пленных ополченцев за кадровых российских военнослужащих, якобы воюющих в Донбассе, заявил журналистам исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филиппоненко.

Ранее в ЛНР заявили, что два ополченца были убиты, четверо похищены украинской диверсионно-разведывательной группой в Донбассе 24 июня в районе Бахмутской трассы. Ряд украинских СМИ распространил информацию, что среди захваченных был Виктор Агеев, который, по утверждению украинской стороны, является действующим российским военнослужащим-контрактником. Минобороны РФ опровергло сообщения о захвате "российского военнослужащего" Агеева: он был уволен в запас в мае 2016 года, а информация о службе по контракту не соответствует действительности.

"Украинские силовики, не имея успехов на военном фронте и постоянно нарушая минские договоренности, решили произвести ряд атак на фронте информационном. Ввиду отсутствия успехов, украинское командование решило их придумать", — заявил Филиппоненко.

По его словам, напав 24 июня на шестерых ополченцев ЛНР, "украинская сторона нарушила 1, 2, 3-й пункты минского меморандума от 19 сентября 2014 года и Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными". Филиппоненко также утверждает, что украинские спецслужбы фальсифицируют документы захваченных в плен ополченцев Народной милиции, выдавая их за кадровых российских военных.

"Украинская сторона продолжает намеренно фальсифицировать доказательства якобы присутствия российских военнослужащих в Донбассе и нарушений со стороны ЛНР минских договоренностей. Необходимо отметить, что это происходит на протяжении всего периода конфликта, как правило, в преддверии важных международных встреч. В данном случае перед встречей трехсторонней контактной группы в Минске 5 июля", — подчеркнул Филиппоненко.