Bloomberg: европейцы в буквальном смысле "напиваются до смерти"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Пристрастие европейцев к алкоголю угрожает им повышенным риском развития нескольких типов рака, пишет Bloomberg со ссылкой на данные организации United European Gastroenterology.

Европа лидирует по уровню потребления алкоголя на душу населения: средний европеец, согласно данным ВОЗ, выпивает 11,2 литра алкоголя в год. Американцы и африканцы, к примеру, пьют на 20% и в два раза меньше спиртного соответственно. Каждый пятый европеец старше 15 лет напивается по крайней мере раз в неделю.

Пальму первенства по потреблению алкоголя в Европе с 18,2 литрами на душу населения в год занимает Литва. По сравнению с литовцами американцы, употребляющие в два раза меньше спиртного, — практически трезвенники, отмечает автор.

Хотя потребление алкоголя европейцами в целом не выходит за рамки "умеренного", его достаточно для повышения риска развития рака желудка и кишечника, считают медики.

"Канцерогенные эффекты алкоголя в первую очередь сказываются на желудочно-кишечном тракте. По большому счету, употребление алкоголя в любых количествах влечет риск", — подчеркнул глава Британского общества гастроэнтерологов Ричард Гарднер.

В 2014 году специалисты ВОЗ пришли к выводу, что около четверти смертей от заболеваний желудочно-кишечного тракта связаны с употреблением алкоголя. По данным организации, число случаев возникновения рака к 2030 году достигнет 22 миллионов, напоминает Bloomberg.