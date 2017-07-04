Глава МИД Сербии заявил, что страна не приемлет дилеммы между Россией и ЕС

БЕЛГРАД, 4 июл – РИА Новости. Политика Белграда заключается в том, чтобы не оказаться перед выбором — Россия или Евросоюз, и это ей удается, заявил первый вице-премьер и глава МИД республики Ивица Дачич.

"Мы смогли в последние пять лет выдержать всевозможное давление, остаться на европейском пути и не испортить отношения с нашими друзьями – Россией и Китаем. Суть мудрой политики заключается в том, чтобы руководствуясь интересами Сербии не оказаться перед дилеммой: ЕС или Россия", — цитирует пресс-служба министерства Дачича.

Глава МИД республики добавил, что Белград идет европейским путем, но "также ясны наши отношения с Россией, чья поддержка является ключевой для территориальной целостности Сербии".

Во вторник посол РФ в Сербии Александр Чепурин вручил Дачичу поздравление от министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи с повторным назначением на должность первого зампредседателя правительства и главы внешнеполитического ведомства страны.

С декабря 2015 года Сербия и ЕС открыли десять из 35 глав переговорного досье о вступлении страны в ЕС. Первыми были открыты глава 32 о финансовом контроле и глава 35, которая озаглавлена "другие вопросы" и, в частности, касается нормализации отношений с самопровозглашенной республикой Косово. В июле 2015 года Брюссель и Белград открыли 23-ю (судебная власть и основополагающие права человека) и 24-ю (правосудие, свобода и безопасность) главы, а в декабре 2016 года — 5-ю (государственные закупки) и 25-ю (наука и исследования) главы. Затем в ходе межправительственной конференции ЕС и Сербия открыли главу 20 (предприятия и промышленная политика) и главу 26 (образование и культура). Двадцатого июня были открыты глава 7 по праву интеллектуальной собственности и глава 39 по таможенному союзу.