ЕС изучит возможность усиления санкций против КНДР в связи с пуском ракеты

БРЮССЕЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Евросоюз изучит возможность усиления санкций против КНДР в связи с запуском Пхеньяном баллистической ракеты и призывает Северную Корею прекратить подобные пуски, заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС.

"Мы ожидаем, что КНДР прекратит все пуски с использованием технологии баллистических ракет и раз и навсегда откажется от всех программ по запуску баллистических ракет", — говорится в заявлении представителя ЕС, который отмечает, что заявления КНДР о запуске межконтинентальной баллистической ракеты "пока не проверены".

По его словам, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини "в ближайшие дни проведет переговоры с министрами иностранных дел международных партнерских (стран), чтобы обсудить международный ответ, включая возможность дальнейших мер СБ ООН".

"Европейский Союз, в свою очередь, рассмотрит подобающую реакцию при тесных консультациях с ключевыми партнерами и в соответствии с позицией СБ ООН, включая возможность дополнительных ограничительных мер", — говорится в заявлении.

ЕС также вновь призвал КНДР к диалогу с международным сообществом с целью добиться денуклеаризации Корейского полуострова.

КНДР во вторник испытала межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. В Пхеньяне пуск ракеты был объявлен успешным. Пуск ракеты был осуществлен в окрестностях уезда Панхён провинции Пхёнан-Пукто на северо-западе КНДР у ее границ с Китаем в восточном направлении.

Правительства Японии и Южной Кореи осудили новое ракетное испытание КНДР, расценив его как нарушение резолюций СБ ООН. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Южная Корея и Япония не будут дальше мириться с испытаниями Пхеньяна, а Китай предпримет жесткие меры.

По данным Минобороны РФ, ракета отслеживалась российской системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По информации российского ведомства, она поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.