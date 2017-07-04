CNN: Белый дом, госдеп и Пентагон обсуждают ответ на ракетный пуск КНДР

ВАШИНГТОН, 4 июл – РИА Новости. Члены совета национальной безопасности США, представители госдепартамента и министерства обороны во вторник проводят совещание в связи с последним ракетным запуском КНДР, сообщает телеканал CNN.

Утром во вторник КНДР испытала ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. Об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты КНДР было объявлено в эфире Центрального ТВ Северной Кореи. Сообщалось, что испытание ракеты было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына, который лично присутствовал при пуске. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, время полета составило 39 минут.

По данным CNN, военные эксперты США изучают все данные и разведывательную информацию со спутников, самолетов и других систем, чтобы установить, является ли заявление властей КНДР о запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) правдой.

"Если будет установлено, что была запущена МБР, то целью президента Дональда Трампа потенциально будет одобрение "взвешенного ответа", — сообщает телеканал.

Пока, как уточняет CNN, никаких решений не было принято, но в принципе речь может идти об отправке дополнительных военных сил и средств в регион, в частности, войск, самолетов и кораблей. Также рассматриваются дипломатические меры, которые включают в себя новые санкции против КНДР.

По сведениям телеканала, пока в США считают, что ракетные испытания КНДР "не обязательно означают, что она может запустить ракету, которая способна достичь западной Аляски". Кроме того, не ясно, есть ли у страны в наличии "миниатюрная ядерная боеголовка".