Генпрокурор Венесуэлы заявила, что не признает решений верховного суда

МЕХИКО, 4 июл – РИА Новости. Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас, в последнее время выступающая против решений исполнительной власти страны, отказалась во вторник присутствовать на начале судебного разбирательства в отношении себя и заявила, что не признает его.

Запрос против генпрокурора был подан одним из депутатов пропрезидентской Единой социалистической партии Венесуэлы. Генпрокурору уже запрещен выезд из страны и передача в управление третьим лицам своего имущества, все ее счета заморожены.

"Я не пришла в верховный суд, чтобы не легализовывать этот цирк. Я не признаю его решений. Я не совершала преступлений и не буду подчиняться этому неконституционному и незаконному верховному суду", — заявила Ортега Диас в ходе пресс-конференции, транслировавшейся в социальных сетях.

При этом она подчеркнула, что в ситуации попытки ее смещения верховным судом, а не парламентом речь идет о государственном перевороте. Сама генпрокурор считает, что верховный суд все-таки примет решение о ее увольнении.

В последнее время Ортега Диас все чаще выступает против политики президента Николаса Мадуро и требовала лишить восьмерых членов верховного суда иммунитета.