Глава представительства ЕС призвал реформировать СБУ

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли призвал незамедлительно реформировать Службу безопасности Украины, передает украинское информагентство УНИАН.

Сообщается, что в ходе семинара во вторник в Киеве Мингарелли подчеркнул важность реформирования СБУ путем лишения ее тех функции, на которые уже уполномочены другие правоохранительные органы.

"СБУ в значительной степени является нереформированной. Важно поскорее обеспечить, чтобы СБУ сосредоточивалась на контрразведке и противодействии терроризму, а также прекратить ту ее деятельность, которая поручена (другим) правоохранительным органам", — заявил Мингарелли.

Он напомнил, что одной из таких функций является борьба с коррупцией.

Ранее в марте президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Совет нацбезопасности и обороны в ближайшее время рассмотрит концепцию реформирования Службы безопасности Украины с учетом опыта НАТО, некоторые ее функции будут переданы другим органам.