Катар назвал требования арабских стран нереалистичными

КАИР, 4 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. Катар по-прежнему считает, что требования арабских стран нереалистичны и не могут быть выполнены, заявил во вторник глава катарского МИД Мухаммад бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Любые требования должны быть реалистичными и выполнимыми, однако представленные требования не могут быть выполнены. Речь там идет не о терроризме, а об отмене свободы СМИ, нарушении суверенитета и вмешательстве во внутренние дела", — сказал катарский министр на совместной пресс-конференции в Дохе с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

В то же время он отметил, что Катар занимал и будет занимать конструктивную и зрелую позицию в этом кризисе. "Катар будет действовать ответственно, в отличие от тех, кто враждебно настроен по отношению к нашей стране", — сказал министр.

При этом глава МИД сообщил, что Катар изучил все требования, изложенные в ультиматуме четырех арабских государств, с точки зрения их соответствия международному праву. "Мы рассмотрели эти требования, их соответствие международному праву, уважению суверенитета страны, принципу невмешательства во внутренние дела", — сказал катарский министр. По его словам, ни одно суверенное государства не может принять такие требования.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.

Арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

По сообщениям СМИ, глава МИД Катара Мухаммад бен Абдель Рахман Аль Тани в понедельник передал Кувейту ответ на требования арабских стран, разорвавших с Дохой отношения.