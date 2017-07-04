КАИР, 4 июл — РИА Новости, Надим Зуауи. Катар выступает за равноправный диалог с арабскими странами на основе взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела, заявил во вторник глава катарского МИД Мухаммад бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Катар выступает за равноправный диалог с арабскими странами на основе взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела… Сколько бы ни было попыток эскалации конфликта, он все равно будет урегулирован только за столом переговоров", — сказал катарский министр на совместной пресс-конференции в Дохе с министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

При этом он не стал раскрывать детали ответа Катара на обвинения четырех арабских стран в поддержке терроризма, который был передан кувейтской стороне, выступающей в роли посредника. "Ответ составлен в рамках уважения суверенитета… Сейчас этот ответ у кувейтской стороны", — сказал министр.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.

Арабские страны предъявили ультиматум Катару, призвав его в 10-дневный срок согласиться на выполнение требований соседей. Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Глава МИД Катара в понедельник передал Кувейту ответ на требования арабских стран, разорвавших с Дохой отношения.