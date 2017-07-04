Россия и Китай предлагают создать конвенцию по борьбе с химоружием

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Россия и Китай предлагают выработать международную конвенцию по борьбе с актами химического и биологического терроризма, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран о текущей ситуации в мире и важных международных проблемах.

"Стороны, выражая озабоченность нарастающей угрозой попадания оружия массового уничтожения в распоряжение террористических группировок и возможным применением химических и биологических веществ в террористических целях, выступают за выработку международной конвенции о борьбе с актами химического и биологического терроризма", — значится в документе.

Совбез ООН в 2004 году принял резолюцию 1540, которая предписывает введение во всех странах мира жестких мер, чтобы не допустить попадания оружия массового поражения в руки негосударственных субъектов, прежде всего террористов и экстремистов. За выполнением резолюции следит Комитет 1540 (2004, мандат до 2021) – вспомогательный орган СБ ООН. Страны также обязаны направлять в комитет 1540 доклады о выполнении резолюции, к 2014 свои доклады подготовили, в частности, все европейские и постсоветские страны, США и Канада.

В 2003 была запущена Инициатива по борьбе с распространением ОМП (ИБОР), участники которой договорились не допустить использования своих объектов (в том числе транспорта) для перевозки материалов, связанных с оружием массового поражения. В инициативе участвуют все европейские и постсоветские страны, США и Канада.

Конвенция о физической защите ядерного материала (КФЗЯМ, 1980, действует с 1987) разрешает его перевозку только при соблюдении определенных мер безопасности. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма (МКБАЯТ, 2005, действует с 2007) направлена на защиту ядерных технологий от попадания в руки преступников, в том числе террористов. Запущенная Россией и США Глобальная инициатива по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ, 2006) призвана стимулировать максимальное выполнение обязательств по этим соглашениям и обеспечить сотрудничество в этой сфере.