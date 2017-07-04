Россия не согласна с ростом санкционного давления на КНДР, заявил Гатилов

РИМ, 4 июл — РИА Новости, Александр Логунов. Россия выступает против нагнетания напряженности на Корейском полуострове, однако не согласна с ростом санкционного давления на КНДР в связи с ее ракетными пусками, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Мы против нагнетания напряженности на Корейском полуострове. Только дипломатическими усилиями можно достигнуть результата. Однако одними санкционными мерами нельзя достичь прочного решения этой проблемы. Санкционное давление, как показал опыт, не оказывает такого воздействия и ни к чему не приводит" — заявил он журналистам в Риме, отвечая на вопрос о реакции на последнее ракетное испытание Пхеньяна.

Утром во вторник КНДР испытала ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. Об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты КНДР было объявлено в эфире Центрального ТВ Северной Кореи. Сообщалось, что испытание ракеты было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына, который лично присутствовал при пуске. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, время полета составило 39 минут.

По данным Минобороны РФ, ракета отслеживалась российской Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По информации российского ведомства, она поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.