МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Американцы ежегодно тратят при праздновании Дня независимости страны около 1 миллиарда долларов на алкоголь, расходы на еду достигают 7,1 миллиарда долларов, следует из исследования портала Moneyish.com.

"Поскольку праздник занимает первое место для потребителей пива, 47% людей покупают алкоголь, чтобы отпраздновать 4 июля. Среднестатистический потребитель потратит по 36 долларов на ликер, что приведет к тому, что общая сумма на всю страну достигнет астрономического 1 миллиарда долларов", — пишет портал.

При этом расходы американцев на еду достигают 7,1 миллиарда долларов. "Национальная федерация розничной торговли оценивает, что расходы на продовольствие в этом году достигнут 7,1 миллиарда долларов, что включает в себя стоимость 150 миллионов хот-догов, которые потребляются в течение выходных. В 2016 году на арбузы было потрачено 83 миллиона долларов, 36 миллионов долларов было потрачено на кукурузу, а 42 миллиона долларов — на соус барбекю", — говорится в сообщении.

Помимо продовольствия и напитков, как отмечает портал, американцы в День независимости традиционно тратятся на одежду и фейерверки. Так, 21% американцев потратят в среднем 44 доллара на обновление своего гардероба патриотической одеждой. Расходы на фейерверки внесли в свой бюджет 35% американцев, они будут тратить в среднем на салюты по 69 долларов, пишет портал со ссылкой на данные RetailMeNot. В то же время портал предупреждает, что ежегодно более 800 человек посещают отделение неотложной помощи из-за травм, связанных с запуском фейерверков.

Национальный государственный праздник День Независимости (Independence Day) отмечают в США 4 июля. В этот день в 1776 году представители 13-ти штатов в здании городского собрания Филадельфии подписали документ, провозгласивший Соединенные Штаты самостоятельным и независимым от Британского королевства государством.