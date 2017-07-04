МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Американцы ежегодно тратят при праздновании Дня независимости страны около 1 миллиарда долларов на алкоголь, расходы на еду достигают 7,1 миллиарда долларов, следует из исследования портала Moneyish.com.
При этом расходы американцев на еду достигают 7,1 миллиарда долларов. "Национальная федерация розничной торговли оценивает, что расходы на продовольствие в этом году достигнут 7,1 миллиарда долларов, что включает в себя стоимость 150 миллионов хот-догов, которые потребляются в течение выходных. В 2016 году на арбузы было потрачено 83 миллиона долларов, 36 миллионов долларов было потрачено на кукурузу, а 42 миллиона долларов — на соус барбекю", — говорится в сообщении.
Помимо продовольствия и напитков, как отмечает портал, американцы в День независимости традиционно тратятся на одежду и фейерверки. Так, 21% американцев потратят в среднем 44 доллара на обновление своего гардероба патриотической одеждой. Расходы на фейерверки внесли в свой бюджет 35% американцев, они будут тратить в среднем на салюты по 69 долларов, пишет портал со ссылкой на данные RetailMeNot. В то же время портал предупреждает, что ежегодно более 800 человек посещают отделение неотложной помощи из-за травм, связанных с запуском фейерверков.
Национальный государственный праздник День Независимости (Independence Day) отмечают в США 4 июля. В этот день в 1776 году представители 13-ти штатов в здании городского собрания Филадельфии подписали документ, провозгласивший Соединенные Штаты самостоятельным и независимым от Британского королевства государством.