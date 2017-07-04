Россия и Китай призвали Сеул и Вашингтон воздержаться от учений

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. РФ и Китай предлагают КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений, говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел России и КНР по проблемам Корейского полуострова.
29.5%Страны СНГ
45%Китай
3.4%США
3.4%Евросоюз
18.7%Другие варианты
"Стороны предлагают: КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корея – соответственно, воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений", — говорится в заявлении.
Кроме того, по предложению РФ и Китая, "параллельно с этим противостоящие стороны приступают к переговорам и утверждают общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование, намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова в целях комплексного урегулирования всех проблем, включая ядерную".
Также стороны призвали международное сообщество поддержать вышеизложенную инициативу, "открывающую реальный путь к урегулированию проблем Корейского полуострова".
По данным Минобороны РФ, ракета отслеживалась российской Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По информации российского ведомства, она поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.