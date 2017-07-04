Россия и Китай призвали Сеул и Вашингтон воздержаться от учений

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. РФ и Китай предлагают КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений, говорится в совместном заявлении министерств иностранных дел России и КНР по проблемам Корейского полуострова.

"Стороны предлагают: КНДР в качестве добровольного политического решения объявить мораторий на испытания ядерных взрывных устройств и тестовые пуски баллистических ракет, а США и Республике Корея – соответственно, воздерживаться от проведения крупномасштабных совместных учений", — говорится в заявлении.

Кроме того, по предложению РФ и Китая, "параллельно с этим противостоящие стороны приступают к переговорам и утверждают общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы, отказ от агрессии, мирное сосуществование, намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова в целях комплексного урегулирования всех проблем, включая ядерную".

Также стороны призвали международное сообщество поддержать вышеизложенную инициативу, "открывающую реальный путь к урегулированию проблем Корейского полуострова".

Утром во вторник КНДР испытала ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. Об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты КНДР было объявлено в эфире Центрального ТВ Северной Кореи. Сообщалось, что испытание ракеты было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына, который лично присутствовал при пуске. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, время полета составило 39 минут.

По данным Минобороны РФ, ракета отслеживалась российской Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По информации российского ведомства, она поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.