Во Франции режим чрезвычайной ситуации планируют отменить к первому ноября

ПАРИЖ, 4 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Режим чрезвычайной ситуации, введенный во Франции после терактов в ноябре 2015 года, должен быть снят к 1 ноября, заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая во вторник в Национальном собрании (нижней палате парламента).

"Президент республики потребовал от нас подготовить выход из режима ЧС самое позднее к 1 ноября", — сказал Филипп.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что режим ЧС будет снят осенью.

Режим ЧС был введен на территории Франции решением кабинета министров по предложению президента Франсуа Олланда после терактов 13 ноября 2015 года. В середине декабря парламент Франции одобрил продление режима ЧС в стране до июля 2017 года из-за сохраняющейся угрозы терактов.