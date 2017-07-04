"Спасибо и до свидания": Теффт покинет пост посла США в России осенью

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Посол США в России Джон Теффт осенью покинет свой пост, заявила замглавы дипмиссии Линн Трейси на приеме по случаю Дня независимости Соединенных Штатов.
"Сейчас сложный период между странами, но мне посчастливилось работать рядом с послом Теффтом, и я каждый раз видела непревзойденного профессионала, который пытался наладить понимание между Россией и США", — добавила дипломат.
Супруга посла Мариэлла Теффт во вторник получила благодарственное письмо от имени госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
Ранее Теффт отмечал, что его преемником может стать экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман, который при президенте Бараке Обаме был главой американской дипмиссии в Китае.