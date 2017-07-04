"Спасибо и до свидания": Теффт покинет пост посла США в России осенью

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Посол США в России Джон Теффт осенью покинет свой пост, заявила замглавы дипмиссии Линн Трейси на приеме по случаю Дня независимости Соединенных Штатов.

Трейси подчеркнула, что супруги Теффт в свое время приняли решение возглавить посольство в России в не самый легкий период отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Сейчас сложный период между странами, но мне посчастливилось работать рядом с послом Теффтом, и я каждый раз видела непревзойденного профессионала, который пытался наладить понимание между Россией и США", — добавила дипломат.

Супруга посла Мариэлла Теффт во вторник получила благодарственное письмо от имени госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

В свою очередь Джон Теффт заявил, что "будет скучать по друзьям, которые появились и были здесь, в России". "Мы вас не забудем", — сказал он. "Спасибо и до свидания", — добавил по-русски 67-летний дипломат, который был назначен послом США в Москве в 2014 году.

Ранее Теффт отмечал, что его преемником может стать экс-губернатор штата Юта Джон Хантсман, который при президенте Бараке Обаме был главой американской дипмиссии в Китае.