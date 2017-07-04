ЕСПЧ не пересмотрел запрет на усыновление гражданами США детей из России

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Большая палата Страсбургского суда по правам человека решила не пересматривать дело об усыновлении детей из РФ гражданами США, говоримся в сообщении пресс-службы суда, поступившем в РИА Новости.

Коллегия большой палаты решила не давать ход ходатайствам о пересмотре ранее принятого решения запрета на усыновление гражданами США детей из России.

Решение о дискриминационном характере запрета на усыновление детей из России гражданами США (дело "A.H. и другие против России") входило в число просьб о направлении в Большую палату. В пресс-службе уточнили, что запрос "был подан как заявителями, так и правительством России".

Таким образом по правилам процедур Суда решение окончательно утверждено.

В решении, опубликованном 17 января 2017 года, Европейский суд заявил, что запрет на усыновление российских детей американцами привел к незаконной дискриминации. Согласно Европейской конвенции по правам человека, в течение трех месяцев со дня принятия решения ЕСПЧ любая из сторон может, в исключительных случаях, потребовать передачи дела Большой палате Суда из 17 членов.