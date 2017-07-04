Москва выступает за продолжение диалога для решения проблемы КНДР

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Москва предостерегает от использования нынешней ситуации вокруг ракетного пуска КНДР для нагнетания ситуации на Корейском полуострове и выступает за удержание статус-кво и продолжение диалога с Пхеньяном, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы подчеркиваем и акцентируем, что сейчас главное не переборщить с реакцией. Те, кто ответственно подходит к задачам обеспечения мира, поддержания стабильности в Северо-восточной Азии должны понимать, что попытки использовать произошедшее как повод для нового нагнетания обстановки, как предлог для раскручивания очередной спирали контрмер, которые приведут, неизбежно, в свою очередь к ответным шагам — это многократно испробованный и тупиковый путь. Единственная альтернатива — это стабилизация, а с точки зрения действий, статус-кво должен быть в прямом смысле удержан и дальше должен начаться процесс деэскалации, пошаговое движение к тому моменту, когда возможным окажется диалог. В этом суть российских предложений", — сказал Рябков в ответ на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию вокруг последнего ракетного пуска КНДР.

Утром во вторник КНДР испытала ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 км от берегов Японии. Об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты было объявлено в эфире Центрального ТВ Северной Кореи. Сообщалось, что испытание ракеты было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына, который лично присутствовал при пуске. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, время полета составило 39 минут.