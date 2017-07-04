Трое пострадавших в ДТП в Баварии находятся в критическом состоянии

Место ДТП с туристичесим автобусом на юге Германии. 3 июля 2017

Место ДТП с туристичесим автобусом на юге Германии. 3 июля 2017

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Состояние троих пострадавших в результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Баварии оценивается как критическое, сообщила полиция Верхней Франконии.

"Судебные эксперты продолжают процесс опознания погибших. Жизни трех человек находятся под угрозой", — сообщается на официальной странице полиции в Twitter.

ДТП произошло в понедельник утром на шоссе А9, автобус столкнулся с грузовиком и загорелся. В автобусе находились 46 пассажиров и два водителя. Полиция Верхней Франконии (административный округ Баварии) подтвердила гибель 18 человек, в том числе водителя автобуса. Водитель грузовика не получил телесных повреждений. Власти ведут расследование инцидента.