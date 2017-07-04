В ЛНР назвали условия для работы украинских инвесторов в республике

ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики не против работы на территории ЛНР украинских инвесторов, заявил на пресс-конференции председатель парламента Владимир Дегтяренко.

"Самое главное, чтобы это были те люди, у которых руки не в крови, и чтобы они не относились к тем украинским олигархам, которые уже нас предали, оставили наши предприятия без оборотных средств, оставили наши коллективы без работы, этим людям дорога закрыта. Если это нормальные, порядочные, с хорошей историей люди, пускай приносят свои инвестпроекты", — заявил Дегтяренко.

Он уточнил, что в первом полугодии Народный совет принял закон, дающий ряд льгот инвесторам, которые планируют развивать свой бизнес на территории ЛНР.

"Это льготы по налогообложению, льготы по аренде земли и ряд других льгот, которые дают преференции для тех инвесторов, которые зайдут", — сообщил председатель парламента.

По его словам, принятый закон закрепит права пришедших на рынок ЛНР инвесторов на сегодняшние условия ведения бизнеса, даже если в последующем льготы будут меняться.