В ЛНР назвали условия для работы украинских инвесторов в республике

ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики не против работы на территории ЛНР украинских инвесторов, заявил на пресс-конференции председатель парламента Владимир Дегтяренко.
Он уточнил, что в первом полугодии Народный совет принял закон, дающий ряд льгот инвесторам, которые планируют развивать свой бизнес на территории ЛНР.
"Это льготы по налогообложению, льготы по аренде земли и ряд других льгот, которые дают преференции для тех инвесторов, которые зайдут", — сообщил председатель парламента.
По его словам, принятый закон закрепит права пришедших на рынок ЛНР инвесторов на сегодняшние условия ведения бизнеса, даже если в последующем льготы будут меняться.