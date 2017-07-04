Рябков: эскалация вокруг КНДР может привести к катастрофической ситуации

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Раскручивание спирали эскалации вокруг КНДР может привести к неконтролируемому, потенциально катастрофическому развитию ситуации, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он отметил, что суть российских предложений по КНДР сводится к продолжению многостороннего диалога и недопущению эскалации.

"Новый ракетный пуск КНДР — это очередное напоминание о том, что иных вариантов просто не существует, если мы не хотим скатиться к совершенно неконтролируемой, потенциально катастрофической ситуации", — сказал Рябков.

Утром во вторник КНДР испытала ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 километрах от берегов Японии. Об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты КНДР было объявлено в эфире Центрального ТВ Северной Кореи. Сообщалось, что испытание ракеты было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына, который лично присутствовал при пуске. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, время полета составило 39 минут.

По данным Минобороны РФ, ракета отслеживалась российской Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По информации российского ведомства, она поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.