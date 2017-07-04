Аналитики ESET считают, что за вирусом Petya может стоять группа TeleBots

ПАРИЖ, 4 июл — РИА Новости, Виктория Иванова. Вирус Petya, использовавшийся для масштабной кибератаки в июне, может принадлежать группе TeleBots, считают эксперты антивирусной компании ESET.

Согласно заявлению компании, распространенному во вторник, существуют сходства в методах, которые были использованы в кибератаках между декабрем 2016 года и мартом 2017 против Украины, и вирусом Petya.

"Кибератака 2016 года, направленная против финансовых институтов, а также развитие версии для Linux программы KillDisk (группой) TeleBots, привлекли внимание исследователей из ESET. Параллельно, возросшее число атак на компьютерные системы, с которыми сталкивается Украина, указало нам на группу TeleBots", — заявил старший вирусный аналитик компании Антон Черепанов.

Сообщается, что TeleBots неоднократно запускала вредоносное программное обеспечение, которое так или иначе затрагивало компьютеры на Украине.

Глобальная атака вируса-вымогателя в конце июня поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину, а также российские компании. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

Атаке вируса подвергся и ряд крупных российских компаний. Так, "Роснефть" сообщила, что ее серверы подверглись мощной хакерской атаке, в связи с чем компания обратилась в правоохранительные органы. Кроме того, хакерской атаке подверглись информационные системы компании Evraz. Банк России заявил, что выявил хакерские атаки, направленные на системы российских кредитных организаций; в результате этих атак зафиксированы единичные случаи заражения объектов информационной инфраструктуры. После кибератаки приостановила прием биоматериала компания Invitro. Компания сообщала, что инфраструктура Invitro подверглась кибератаке, при этом удалось избежать утечки персональных данных клиентов.