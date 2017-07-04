Москва обеспокоена ракетным пуском КНДР

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Действия КНДР, которая во вторник утром провела пуск своей первой межконтинентальной баллистической ракеты, противоречат требованиям резолюции СБ ООН, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы встревожены, обеспокоены и с большим чувством опасения за ситуацию в Северо-восточной Азии следим за происходящим, конечно подобного рода действия противоречат требованиям резолюции СБ ООН," — сказал Рябков, отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.

Утром во вторник КНДР испытала ракету "Хвасон-14", которая упала в Японском море в 300 км от берегов Японии. Об успешном испытании первой межконтинентальной баллистической ракеты КНДР было объявлено в эфире Центрального ТВ Северной Кореи. Сообщалось, что испытание ракеты было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына, который лично присутствовал при пуске. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, время полета составило 39 минут.