В ЛНР сообщили об использовании силовиками гранатометов и минометов

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (22)

ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Украинские силовики применили при обстреле территории самопровозглашенной Луганской народной республики гранатометы, минометы и стрелковое оружие, заявил во вторник на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в ЛНР заявили о трех обстрелах за минувшие сутки со стороны украинских силовиков.

"Вооруженные силы Украины при обстрелах применяли минометы калибром 82 миллиметра, АГС и стрелковое оружие", — сказал Марочко.

Он уточнил, что обстрелам подверглись районы населенных пунктов Калиново, Калиновка и Фрунзе. "Всего по территории республики было выпущено 13 мин и гранат", — добавил Марочко.

Он подчеркнул, что подразделения Народной милиции не поддаются на провокации и неукоснительно соблюдают режим тишины.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.