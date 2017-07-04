Польша просит США выдать украинца, причастного к убийствам во время ВОВ

ВАРШАВА, 4 июл — РИА Новости. Прокуратура Польши направила запрос о выдаче 98-летнего жителя США Майкла К., которого подозревают в массовом убийстве поляков во время Второй мировой войны, сообщает во вторник Институт национальной памяти страны.
"Прокуратура направила руководителю консульского отдела посольства Польши в Вашингтоне заявление Комиссии по расследованию преступлений против польского народа запрос о задержании и экстрадиции гражданина США Майкла К. Этот запрос будет подан американской стороне", — говорится в сообщении.
Ранее аналогичное расследование в отношении Майкла К. было начато в Германии, однако позже его отложили из-за состояния здоровья подозреваемого.