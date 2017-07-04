Замгенсека НАТО заявил, что верит в североатлантическую интеграцию Украины

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Заместитель генерального секретаря НАТО Сорин Дукару заявил, что верит в европейскую и североатлантическую интеграцию Украины, сообщает пресс-служба СНБО Украины по итогам встречи Дукару с секретарем СНБО Алекандром Турчиновым, которая прошла во вторник в Киеве.

По данным ведомства, на встрече Дукару отметил глубинные реформы сектора безопасности и обороны Украины, "которые направлены на евроатлантическую интеграцию Украины".

"Мы сегодня вышли на тот уровень сотрудничества, которого до этого никогда не было. Верю в европейскую и североатлантическую интеграцию Украины", — цитирует пресс-служба слова Дукару, который заявил также, что интересы безопасности Украины и НАТО "полностью связаны и переплетены".

Стороны уделили значительное внимание вопросам углубления сотрудничества в военно-технической сфере и сфере кибербезопасности между Украиной и странами-членами НАТО. Заместитель генерального секретаря НАТО подчеркнул важность сотрудничества в научной сфере и в вопросах кибербезопасности.

"На данном этапе мы углубляем практическое сотрудничество и интеграцию наших действий", — сказал он, добавив, что работа целевого фонда для Украины по вопросам кибербезопасности при НАТО признана удовлетворительной, и "сейчас планируется расширение его работы".

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Рада также приняла документ, которым предлагается внести изменения в закон "Об основах внутренней и внешней политики" и прописать в нем, что "основными принципами внешней политики являются углубление сотрудничества с организацией Североатлантического договора с целью приобретения членства в этой организации". Ранее бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.