Глава ЕК извинился за слова о смехотворности Европарламента

БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер извинился перед председателем Европарламента Антонио Таяни за то, что в ходе пленарной сессии во вторник назвал ЕП смехотворным, сообщил официальный представитель ЕП Жауме Дух.

Юнкер на пленарном заседании раскритиковал ЕП, большинство депутатов которого не пришли на выступление бывшего председателя ЕС — премьер-министра Мальты. Он заявил, что присутствие лишь 30 из 751 депутата ЕП на выступлении мальтийского премьер-министра свидетельствует о том, что Европарламент смехотворен, потому что выступление лидеров Германии или Франции вызвало бы у евродепутатов гораздо больший интерес. На это Таяни напомнил Юнкеру, что это деятельность ЕК подконтрольна ЕП, а не наоборот, и потому критика Юнкера неуместна. Когда Юнкер продолжил настаивать на своих обвинениях, председатель Европарламента попросил его использовать другие выражения.

"В ходе встречи с председателем Таяни председатель Юнкер выразил сожаление в связи со словами, которые он использовал во время дебатов сегодня утром. Инцидент исчерпан", — написал Дух в Twitter.

Мальта — самое маленькое государство Евросоюза — председательствовала в Совете ЕС с января по июль 2017 года. В настоящий момент председателем ЕС является Эстония.