В ГД заявили о необходимости международного контроля за действиями КНДР

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Необходимо искать политико-дипломатические решения, чтобы за действиями КНДР велся международный контроль, считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Северная Корея во вторник объявила об успешном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Сообщалось, что испытание было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына. Ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра.

По данным Минобороны РФ, ракета отслеживалась российской Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По информации российского ведомства, она поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.

В официальном заявлении Пхеньяна говорится, что КНДР с помощью межконтинентальных баллистических ракет может нанести удар по любой точке планеты и будет надежно защищать мир и безопасность на Корейском полуострове и во всем мире.

"Требуется уточнение нашей позиции в связи с высказанным (КНДР), потому что надо искать политико-дипломатические решения, чтобы был международный контроль за тем, что происходит. Безучастными в этом вопросе быть нельзя", — заявил Шаманов журналистам.

Депутат также считает, что по данному вопросу надо проводить как двусторонние, так и многосторонние консультации "между нами и китайцами со стороны Шанхайской организации сотрудничества, (и) с другой стороны (с) теми странами, которые проявляют инициативу (Япония, США, Южная Корея)".