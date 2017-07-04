В ГД заявили о необходимости международного контроля за действиями КНДР

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Необходимо искать политико-дипломатические решения, чтобы за действиями КНДР велся международный контроль, считает глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
По данным Минобороны РФ, ракета отслеживалась российской Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По информации российского ведомства, она поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.
В официальном заявлении Пхеньяна говорится, что КНДР с помощью межконтинентальных баллистических ракет может нанести удар по любой точке планеты и будет надежно защищать мир и безопасность на Корейском полуострове и во всем мире.
Депутат также считает, что по данному вопросу надо проводить как двусторонние, так и многосторонние консультации "между нами и китайцами со стороны Шанхайской организации сотрудничества, (и) с другой стороны (с) теми странами, которые проявляют инициативу (Япония, США, Южная Корея)".