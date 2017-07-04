Наводнения в Китае унесли жизни 56 человек

ПЕКИН, 4 июл — РИА Новости, Анна Раткогло. Продолжающиеся дожди и вызванные ими наводнения стали причиной гибели 56 человек в 11 провинциях Китая, 22 человека числятся пропавшими без вести, сообщило во вторник министерство гражданской администрации КНР.

Ранее СМИ сообщали о гибели 33 человек и пропаже 15 в восьми южных провинциях страны.

Последние данные о ситуации в 61 городе 11 провинций предоставлены за период с 29 июня. Они затрагивают провинции Чжэцзян, Аньхой, Цзянси, Хубэй, Хунань, Гуандун, Сычуань, Гуйчжоу, Юньнань, город центрального подчинения Чунцин и Гуанси-Чжуанский автономный район.

Сообщается, что под натиском стихии более 27 тысяч домов были разрушены, еще около 37 тысяч зданий повреждены. Пострадали более 759 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Центральное правительство Китая в понедельник выделило 20 провинциям 1,88 миллиарда юаней на восстановление после разгула стихии.

Сильные дожди, наводнения и оползни затронули жизни более 11,08 миллиона человек. Прямой экономический ущерб оценивается около 25,27 миллиарда юаней (3,72 миллиарда долларов США).

Агентство Синьхуа также сообщило, что в результате проливных дождей в субботу в уезде Нинсян провинции Хунань сошел оползень, жертвами которого стали 9 человек, еще 19 пострадали. Поисково-спасательная операция продолжалась четыре дня, и пока непонятно, остались ли под завалами люди.