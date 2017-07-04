На пути следования патрулей миссии ОБСЕ в ЛНР обезвредили мину

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (21)

ЛУГАНСК, 4 июл — РИА Новости. Мину, установленную на пути следования патрулей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обезвредили в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил журналистам глава министерства госбезопасности ЛНР Леонид Пасечник.

Ранее министр госбезопасности ЛНР заявил о предотвращении теракта против наблюдателей СММ ОБСЕ в Луганске.

"В ходе тщательного изучения видеоматериалов установлено, что украинская диверсионно-разведывательная группа отслеживала маршруты перемещения международных наблюдателей. На одном из них сотрудниками госбезопасности была обнаружена мина", — сказал Пасечник.

Он добавил, что ранее представители Народной милиции ЛНР обнаружили и обезвредили взрывные устройства, предположительно установленные этой же диверсионной группой.