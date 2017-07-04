Китай намерен обеспечить "здоровое" функционирование интернета

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Китай намерен обеспечивать "здоровое" функционирование интернета на правовой основе, усилить регулирование в отношении недостоверных новостей, заявил на Третьем форуме российских и китайских СМИ в Москве первый заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин.
"(Председатель КНР) Си Цзиньпин ранее подчеркнул, что киберпространство не является местом, выходящим за рамки закона, (Китай) намерен сделать так, чтобы интернет функционировал "здоровым" образом на правовой основе", — сказал заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК.
При этом Хуан Куньмин добавил, что Китай рассматривает в качестве важной миссии сотрудничество СМИ КНР и России. Он отметил, что в сотрудничестве СМИ двух стран уже было получено много ценного опыта, но можно сделать еще больше.
"Надеюсь, что СМИ обеих стран будут больше сообщать о визите председателя КНР (в Россию), больше расскажут о новых результатах практического сотрудничества двух стран", — сказал Хуан Куньмин.
По его мнению, СМИ обеих стран необходимо еще больше углублять взаимное доверие и усиливать координацию.