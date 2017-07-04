Китай намерен обеспечить "здоровое" функционирование интернета

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Китай намерен обеспечивать "здоровое" функционирование интернета на правовой основе, усилить регулирование в отношении недостоверных новостей, заявил на Третьем форуме российских и китайских СМИ в Москве первый заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК Хуан Куньмин.

По его словам, появление интернет-СМИ обусловило значительные изменения в киберпространстве, но при этом стало стремительно распространяться большое количество ложной информации, которая наносит вред социальной стабильности и интересам людей. Хуан Куньмин отметил, что многие страны в мире, устанавливая законодательные и нормативные акты для управления интернетом, тем самым защищают свою экономическую и социальную стабильность.

"(Председатель КНР) Си Цзиньпин ранее подчеркнул, что киберпространство не является местом, выходящим за рамки закона, (Китай) намерен сделать так, чтобы интернет функционировал "здоровым" образом на правовой основе", — сказал заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК.

Он добавил, что в последние годы правительство Китая активно выступает за создание правовой системы в отношении новых средств массовой информации, усиливает регулирование в отношении недостоверных новостей и сайтов, нарушающих правила, а также шаг за шагом устанавливает позитивный порядок в киберпространстве.

При этом Хуан Куньмин добавил, что Китай рассматривает в качестве важной миссии сотрудничество СМИ КНР и России. Он отметил, что в сотрудничестве СМИ двух стран уже было получено много ценного опыта, но можно сделать еще больше.

"Надеюсь, что СМИ обеих стран будут больше сообщать о визите председателя КНР (в Россию), больше расскажут о новых результатах практического сотрудничества двух стран", — сказал Хуан Куньмин.

По его мнению, СМИ обеих стран необходимо еще больше углублять взаимное доверие и усиливать координацию.