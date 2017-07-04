Кувейт пока не передал ответ Катара на требования арабских стран

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдулла бин Заид Аль Нахаян заявил, что по-прежнему ожидает ответа от Катара, который должен передать Кувейт, сообщает агентство Рейтер.

"Я считаю, что преждевременно говорить о дополнительных санкциях… это зависит от того, что мы услышим от наших братьев в Кувейте", — заявил министр в ходе пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем в Абу-Даби.

Разорвавшие с Катаром отношения четыре арабских страны — Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет — ранее согласились продлить Дохе срок ответа на ультиматум на 48 часов.

Ультиматум содержит 13 требований, среди которых понижение уровня дипломатических и военных отношений с Ираном, закрытие турецкой военной базы, прекращение финансирования террористических организаций, отказ от вмешательства во внутренние дела арабских стран, поддержки оппозиционных деятелей, а также закрытие всей спутниковой телевизионной сети "Аль-Джазира".

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств.