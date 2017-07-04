Законопроект о нарушителях прав человека внесли в британский парламент

ЛОНДОН, 4 июл – РИА Новости, Мария Табак. Законопроект, позволяющий оказывать в выдаче британских виз иностранцам, которые, по информации британских властей, участвовали в нарушениях прав человека, внесен в палату лордов британского парламента.

Как сообщается на сайте парламента, законопроект внесла баронесса Хелена Кеннеди.

"Баронесса Кеннеди представила законопроект, позволяющий министру или сотруднику миграционной службы отказывать во въезде или отменять уже полученное право на въезд или пребывание в стране иностранцам, не являющимся жителями европейской экономической зоны, относительно которых известно, что они участвуют или участвовали в грубых нарушениях прав человека", — говорится в описании законопроекта.

Представляя законопроект, баронесса заявила, что он "был вдохновлен" ситуацией вокруг международного финансиста и инвестора Уильяма Браудера, а также "делом Магнитского".

Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В России Браудер заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена.

Предложенный Кеннеди законопроект призван дополнить одобренный ранее парламентом закон, позволяющий замораживать активы иностранцев, предположительно, причастных к нарушениям прав человека.

Законопроект прошел первое слушание в палате лордов, дата второго слушания не объявлялась. Если законопроект будет одобрен в третьем чтении палатой лордов, он отправится на рассмотрение в нижнюю палату, где также должен будет пройти три чтения.

Ранее так называемый "список Магнитского" составили США, запретив въезд в страну 34 сотрудникам правоохранительных органов России, судьям и налоговикам, которых они считают причастными к "делу Магнитского". Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".

Обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов юрист Сергей Магнитский скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала общественный резонанс и привела к введению США визовых санкций в отношении ряда россиян, которые, по мнению США, причастны к преследованию аудитора.