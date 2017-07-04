Законопроект о нарушителях прав человека внесли в британский парламент

ЛОНДОН, 4 июл – РИА Новости, Мария Табак. Законопроект, позволяющий оказывать в выдаче британских виз иностранцам, которые, по информации британских властей, участвовали в нарушениях прав человека, внесен в палату лордов британского парламента.
Как сообщается на сайте парламента, законопроект внесла баронесса Хелена Кеннеди.
Представляя законопроект, баронесса заявила, что он "был вдохновлен" ситуацией вокруг международного финансиста и инвестора Уильяма Браудера, а также "делом Магнитского".
Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. В России Браудер заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена.
Предложенный Кеннеди законопроект призван дополнить одобренный ранее парламентом закон, позволяющий замораживать активы иностранцев, предположительно, причастных к нарушениям прав человека.
Ранее так называемый "список Магнитского" составили США, запретив въезд в страну 34 сотрудникам правоохранительных органов России, судьям и налоговикам, которых они считают причастными к "делу Магнитского". Российские власти, в свою очередь, неоднократно заявляли о недопустимости политизации "дела Магнитского".
Обвинявшийся в уклонении от уплаты налогов юрист Сергей Магнитский скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала общественный резонанс и привела к введению США визовых санкций в отношении ряда россиян, которые, по мнению США, причастны к преследованию аудитора.