Немецкая контрразведка назвала "лидеров разведдеятельности" в Германии

БЕРЛИН, 4 июл — РИА Новости. Россия, Китай и Иран стали лидерами в области разведдеятельности в Германии, говорится в докладе контрразведки ФРГ, представленном во вторник в Берлине. При этом скандал с прослушкой канцлера Ангелы Меркель в документе не упоминается, а тема деятельности спецслужб США затронута лишь вскользь.

"Российская Федерация, Китайская Народная Республика и Исламская республика Иран — основные игроки в области шпионажа, направленного против Германии. Помимо этого другие, преимущественно западные государства играют все более значительную роль", — говорится в отчете Федерального ведомства по защите конституции за 2016 год.

"В центре разведывательной работы России в 2016 году находились обостренные отношения между ЕС и Турцией, будущее ЕС после голосования по Brexit и европейская политика в области безопасности и обороны. Усилия российской разведки были направлены на определение реакции Европы на российскую военную операцию в Сирии", — отмечается в документе.

Как говорится в докладе, "российские спецслужбы интересуются политическими и экономическими темами, особенно в области энергетики (сырьевая безопасность и обеспечение) и военной сфере (саммит НАТО, кибер-стратегия, вооружения)".

Среди стран, которые активно занимаются шпионажем в Германии, фигурирует также Турция. Основным объектом усилий иностранных разведок назван "правительственный квартал" в Берлине.

При этом в отчете не упоминается скандал с прослушкой канцлера ФРГ Ангелы Меркель американскими спецслужбами.

Касаясь темы деятельности американских спецслужб на территории Германии, авторы доклада отмечают, что за последний год количество сообщений в СМИ на тему активности АНБ США по сравнению с предыдущим годом сократилось. Вместе с тем, в документе отмечено, что "в феврале 2016 года WikiLeaks вновь опубликовала отрывки из документов о предположительно отслеживаемых АНБ телефонных номерах, прежде всего в Германии, Франции и Италии".