КНДР пока не создала полноценную межконтинентальную ракету, считает эксперт

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Северная Корея пока отстает в производстве смесевого твердого ракетного топлива для межконтинентальных баллистических ракет, поэтому вынуждена запускать их на ограниченные расстояния, считает российский военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал отечества" Виктор Мураховский.

Во вторник Северная Корея объявила об успешном испытании своей первой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14", официальное сообщение было передано в эфире Центрального ТВ КНДР. Сообщалось, что испытание ракеты было проведено по приказу лидера страны Ким Чен Ына, который лично присутствовал при пуске. По данным северокорейского телевидения, ракета пролетела 933 километра, достигнув высоты 2802 километра, время полета составило 39 минут.

"Эта ракета впервые была показана на параде в Пхеньяне в апреле 2017 года. Судя по фото пусков, вероятно, твердотопливная. По габаритам примерно соответствует российской МБР типа РТ-2ПМ "Тополь-М", — прокомментировал Мураховский появившиеся в интернете фотографии запущенной накануне ракеты.

"Однако, учитывая отставание КНДР в разработке смесевого твердого ракетного топлива, вряд ли максимальная дальность пуска северокорейской ракеты превышает шесть тысяч километров. То есть это ракета, скорее всего, так называемой "промежуточной дальности". Об этом говорит и дальность испытательного пуска в 900 километров. На такую дистанцию МБР с дальностью полета 10-11 тысяч километров запустить практически невозможно", — добавил эксперт.

По данным Минобороны РФ, ракета отслеживалась российской Системой предупреждения о ракетном нападении (СПРН). По информации российского ведомства, она поднялась на высоту 535 километров и пролетела около 510 километров, упав в центральной части Японского моря.