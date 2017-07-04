Около 800 мигрантов попытались нелегально попасть в испанскую Сеуту

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Порядка 800 мигрантов пытались прорваться в испанский автономный город Сеута, расположенный на севере Африки, сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в правительственной делегации.

По информации источников агентства, инцидент произошел около 05.00 (06.00 мск). Мигранты штурмовали участок границы длиной 8,2 километра. Сообщается, что 300 из них удалось прорваться к забору, построенному на границе.

СМИ напоминают, что предыдущая попытка крупномасштабного нелегального проникновения на территорию ЕС через Сеуту была совершена на Новый год, когда около тысячи человек попытались перебраться через защитный вал на границе Сеуты и Марокко.

Сеута расположена на северном побережье Марокко, имеет статус автономного города Испании. В силу географического расположения миграционная проблема является для Сеуты одной из главных. Для контроля потока беженцев из Африки вдоль границы с Марокко установлен шестиметровый забор, защищенный колючей проволокой. Однако нелегалам все же удается иногда перебраться через ограду.