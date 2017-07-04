Генпрокурор Египта обвинил 41 медработника в торговле органами

КАИР, 4 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор Египта передал в Уголовный суд Каира дела 41 медика, которых обвиняют в торговле органами, сообщило египетское агентство МЕНА.

По данным обвинения, сотрудники египетских медицинских учреждений проводили незаконные операции по пересадке органов гражданам иностранных государств. Среди обвиняемых — врачи различных специализаций, в том числе терапевты, хирурги, анестезиологи. При этом донорами выступали египетские граждане, нуждающиеся в деньгах. В частности, незаконно проводились операции по пересадке почек.

Медики работали через посредников, которые находили клиентов за рубежом и доставляли их в Египет. Согласно информации следствия, одна такая операция обходилась иностранному клиенту в сумму от 80 до 120 тысяч долларов, при этом сам донор получал за свою почку лишь 10-15 тысяч египетских фунтов, что по сегодняшнему курсу составляет 550-830 долларов.

Операции проводились без специальных разрешений, которые выдаются египетским Высшим комитетом по трансплантации органов в неспециализированных медицинских учреждениях Каира.

Всего следователям известно о 29 операциях по пересадке почек. При этом сообщается, что в результате действий преступной группы погибла египтянка-донор, а также трое иностранных пациентов.