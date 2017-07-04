Силовики выпустили по ДНР более 40 мин за сутки, заявил Басурин

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (20)

ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 40 мин за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске договорилась о перемирии в Донбассе с полуночи 24 июня. По словам спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, режим тишины планируют установить "вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая, с 24 июня по 31 августа".

"На донецком направлении по районам 11 населенных пунктов противник выпустил пять мин калибром 120 миллиметров и 36 мин калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.

По его словам, в результате обстрелов со стороны украинских силовиков в Горловке поврежден жилой дом.

"Для оценки полученного ущерба гражданам республики в результате обстрела с позиций ВСУ (вооруженных сил Украины) на месте разрушения работают представители специальной комиссии, материалы которой будут приобщены к уголовным делам против командования и военнослужащих украинских силовых структур", — добавил Басурин.