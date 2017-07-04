Эстония намерена закупить стрелковое огнестрельное оружие на 75 млн евро

ТАЛЛИН, 4 июл — РИА Новости, Николай Адашкевич. Государственный центр оборонных инвестиций при министерстве обороны Эстонии (RKIK) объявил тендер на покупку автоматического огнестрельного оружия и дополнительного снаряжения к нему примерно на 75 миллионов евро, сообщила пресс-служба центра.

"Планируется купить для первой и второй пехотных бригад Сил обороны новое автоматическое огнестрельное оружие 5,56-мм и 7,62-мм калибра. RKIK намерен закупить около 11 тысяч единиц автоматического огнестрельного оружия в период 2018–2021 годов", — говорится в сообщении.

Переговоры об участии в тендере могут вести все заинтересованные лица, предоставившие заявление с подтверждающими квалификацию документами. Прошедшим квалификацию участникам будет направлена документация по тендеру с техническим описанием для подачи заявления.

Государственный центр оборонных инвестиций был создан в 2016 году для поддержки министерства обороны и Сил обороны Эстонии в проведении государственных тендеров, а также в управлении недвижимостью. Создание этой вспомогательной структуры помогает остальным ведомствам военной системы сосредоточиться на своих основных обязанностях, связанных с оборонной сферой.