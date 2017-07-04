Варшава назвала наивной веру украинцев, что ЕС "победит за них Россию"

ВАРШАВА, 4 июл — РИА Новости. Украина не попадет в Евросоюз "с Бандерой", заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью изданию "wSieci".

Глава польского МИД отметил, что экономическое сотрудничество Польши с Украиной выглядит не очень хорошо, но "хуже всего, конечно, в вопросах исторических".

"Наш посыл очень четкий: с Бандерой в Европу не попадете", — заявил Ващиковский.

"Мы говорим это и громко, и тихо. Не повторим ошибок 90-х годов, когда не решили некоторые вопросы в отношениях с Германией и Литвой. Я имею в виду статус польских меньшинств в этих странах. Наученный этим опытом, мы будем от Украины категорически требовать, чтобы все вопросы были разрешены, прежде чем Киев станет у врат Европы, будет просить о членстве. Мы будем так же решительны, как решительна, например, Греция по отношению к Македонии по поводу названия", — сказал он.

При этом глава польского МИД отметил, что не видит большой воли украинского руководства решить насущные проблемы страны.

"Слишком много этой воли не видно. На это накладывается наивная вера украинцев, что европейцы, немцы, французы выиграют за них конфликт с Россией", — сказал он.