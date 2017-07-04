В ДНР заявили о переброске силовиками тяжелого вооружения в Донбасс

ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Украинские силовики перебрасывают к линии соприкосновения в Донбассе тяжелые вооружения и боеприпасы, заявил во вторник замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
По его словам, в районе Желанного Первого обнаружена батарея гаубиц "Гиацинт-Б".
"Все данные о перемещении запрещенной техники ВСУ (вооруженных сил Украины) переданы представителям СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ", — добавил Басурин.