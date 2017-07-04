В ДНР опасаются провокаций со стороны силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в оперативном командовании ДНР заявили о предотвращении теракта в Донецке. По данным ведомства, взрывное устройство было заложено возле колледжа. В ДНР обвинили в подготовке теракта украинских силовиков.

"У нас имеется подтверждение, что властями Украины даны указания на проведение в период до 9 июля кровавых провокаций, в том числе на подконтрольных ВСУ (вооруженным силам Украины) территориях, имеющих цель дискредитировать руководство ДНР. Прошу обратить на это внимание мировое сообщество", — сказал Басурин.