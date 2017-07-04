В ДНР опасаются провокаций со стороны силовиков в Донбассе

ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Командование самопровозглашенной Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны украинских силовиков, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"У нас имеется подтверждение, что властями Украины даны указания на проведение в период до 9 июля кровавых провокаций, в том числе на подконтрольных ВСУ (вооруженным силам Украины) территориях, имеющих цель дискредитировать руководство ДНР. Прошу обратить на это внимание мировое сообщество", — сказал Басурин.