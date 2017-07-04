В ФРГ заявили об отсутствии доказательств вмешательства России в выборы

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава Федерального ведомства по защите конституции (контрразведки) Германии Ганс-Георг Маасен заявил, что нет надежных доказательств того, что Россия стоит за недавними кибератаками, передает агентство Рейтер.

Кроме того, по словам Маасена, нет указаний на то, что Россия поддержит определенного кандидата на парламентских выборах в ФРГ в сентябре.

При этом в контрразведке боятся попыток российских спецслужб оказать влияние на выборы в Бундестаг, которые пройдут 24 сентября, отмечается в докладе ведомства. Утверждается, что "российские государственные службы будут пытаться усиленно влиять на партии, политиков и общественное мнение".

На чем основаны эти выводы, в документе не уточняется.

Ранее министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил, что не располагает сведениями, указывающими на намерение России повлиять на предвыборную кампанию в ФРГ.

Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал их "абсолютно голословными".