Счет на миллиарды: Киев оценил убытки из-за конфликта в Донбассе

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Киеве подсчитали убытки страны из-за конфликта в Донбассе. По словам первого заместителя главы Минобороны Ивана Руснака, потери оцениваются в десятки миллиардов долларов.
Руснак также привел новые данные о потерях ВСУ в Донбассе.
"Более 2,7 тысячи военнослужащих погибли и более 10 тысяч ранены", — отметил чиновник.
Дезертирство и злоупотребления
Потери Киева связаны не только с боевыми действиями. По данным ополченцев, бойцы ВСУ дезертируют со своих позиций, а в самой армии процветают злоупотребления.
"В 14-й и 53-й бригадах ВСУ на текущей неделе выявлено более десяти фактов самовольного оставления пунктов дислокации украинскими военными", — рассказал журналистам на прошлой неделе официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.
"Стало известно, что в 24-ю бригаду ВСУ прибыла комиссия для выявления правонарушений, связанных с хищением и продажей ГСМ, вещевого имущества и продовольствия, а также поборов командирами денежных средств у личного состава", — добавил Марочко.
Что делать с Донбассом
В середине мая министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев не рассматривает возможность силового возвращения районов Донбасса под свой контроль.
При этом украинские чиновники неоднократно выступали с достаточно агрессивными высказываниями по решению проблемы Донбасса. Так, в апреле секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов анонсировал наступление силовиков. Тогда он заявил, что военные должны "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток", пошутив, что главное при этом — "не проскочить границу".
В середине июня советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк и вовсе пригрозил Донбассу "зачисткой".
"Мы обязательно эту территорию освободим, и зачистки обязательно будут. В этом сомневаться не стоит", — сказал чиновник в эфире украинского "5 канала".
"Мосты сожжены"
В самих самопровозглашенных республиках Донбасса уверены, что Киев не сможет вернуть регион под свой контроль.
"Разговаривать с Украиной мы будем только на единственной позиции — будем подписывать с ней межгосударственные договора, у нас независимость от нее", — добавил политик, говоря о перспективах работы с Киевом.
По словам Захарченко, ДНР уже прошла "точку невозврата".
"Реинтеграция" через военное положение
В середине июня стало известно, что Киев разработал план реинтеграции Донбасса. Документ, в частности, предполагает прекращение антитеррористической операции в регионе.
Говоря о деталях плана, Депутат Верховной рады от фракции "Народного фронта" Дмитрий Тымчук заявил, что закон о реинтеграции предполагает переход от АТО к "войсковой операции" под руководством президента.
"Президенту дается право, как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных", — подчеркнул Тымчук.
При этом, по его словам, все военно-гражданские или военные администрации также "замкнутся" на оперативном штабе.