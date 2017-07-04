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В мире

Счет на миллиарды: Киев оценил убытки из-за конфликта в Донбассе

Сюжет:
Ситуация на Украине. Июль 2017 (36)
12:1504.07.2017
(обновлено: 12:17 04.07.2017)
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© AFP 2017 / Genya SavilovУкраинские военнослужащие на позициях в районе Донецка. Архивное фотоУкраинские военнослужащие на позициях в районе Донецка. Архивное фото
© AFP 2017 / Genya Savilov

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Киеве подсчитали убытки страны из-за конфликта в Донбассе. По словам первого заместителя главы Минобороны Ивана Руснака, потери оцениваются в десятки миллиардов долларов.

Автомобиль представителей ОБСЕ. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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В ЛНР заявили, что предотвратили теракт против наблюдателей миссии ОБСЕ
"По предварительным данным, общие суммы прямых убытков Украины составляют около 50 миллиардов долларов", — заявил чиновник на семинаре, посвященном безопасности в Черноморском регионе.

Руснак также привел новые данные о потерях ВСУ в Донбассе.

"Более 2,7 тысячи военнослужащих погибли и более 10 тысяч ранены", — отметил чиновник.

Дезертирство и злоупотребления

Потери Киева связаны не только с боевыми действиями. По данным ополченцев, бойцы ВСУ дезертируют со своих позиций, а в самой армии процветают злоупотребления.

"В 14-й и 53-й бригадах ВСУ на текущей неделе выявлено более десяти фактов самовольного оставления пунктов дислокации украинскими военными", — рассказал журналистам на прошлой неделе официальный представитель оборонного ведомства самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.

КПП Станица Луганская, ЛНР. Архивное фото
© РИА Новости
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По данным Народной милиции ЛНР, в связи с участившимися случаями нарушения воинской дисциплины в ВСУ, в подразделения направлены комиссии вышестоящих штабов.

"Стало известно, что в 24-ю бригаду ВСУ прибыла комиссия для выявления правонарушений, связанных с хищением и продажей ГСМ, вещевого имущества и продовольствия, а также поборов командирами денежных средств у личного состава", — добавил Марочко.

Что делать с Донбассом

В середине мая министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Киев не рассматривает возможность силового возвращения районов Донбасса под свой контроль.

Позиции близ линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости / Олеся Потапова
В ДНР заявили об обнаружении артиллерии силовиков на линии соприкосновения
"Мы не рассматриваем вопрос решения проблемы захвата территорий Луганска и Донецка силовым путем", — отметил украинский министр в интервью немецкой радиостанции Deutsche Welle.

При этом украинские чиновники неоднократно выступали с достаточно агрессивными высказываниями по решению проблемы Донбасса. Так, в апреле секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов анонсировал наступление силовиков. Тогда он заявил, что военные должны "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток", пошутив, что главное при этом — "не проскочить границу".

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Басурин: силовики готовят диверсантов к заброске на территорию ДНР
В свою очередь, глава МВД Арсен Аваков также говорил, что силовики должны быть готовы к "возвращению" неподконтрольных Киеву территорий. Правда, он оговорился, что это должно произойти дипломатическим, а не военным путем.

В середине июня советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк и вовсе пригрозил Донбассу "зачисткой".

"Мы обязательно эту территорию освободим, и зачистки обязательно будут. В этом сомневаться не стоит", — сказал чиновник в эфире украинского "5 канала".

"Мосты сожжены"

В самих самопровозглашенных республиках Донбасса уверены, что Киев не сможет вернуть регион под свой контроль.

Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
© Flickr / Ministry of Defense of Ukraine
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"В обозримом будущем не вижу возможности туда войти. А на кого Порошенко менять? На Турчинова, Парубия, Авакова? Хоть одну кандидатуру назовите, с кем там говорить?" — заявил на прошлой неделе глава ДНР Александр Захарченко.

"Разговаривать с Украиной мы будем только на единственной позиции — будем подписывать с ней межгосударственные договора, у нас независимость от нее", — добавил политик, говоря о перспективах работы с Киевом.

По словам Захарченко, ДНР уже прошла "точку невозврата".

КПП Станица Луганская на линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости / Олеся Потапова
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"И не то, что мосты сожжены, их на самом деле взорвали, утопили в реках крови… Мы свою точку невозврата прошли. Те зверства, которые Украина сделала и делает до сих пор, ни в какой здравый смысл не укладываются", — подчеркнул глава самопровозглашенной республики.

"Реинтеграция" через военное положение

В середине июня стало известно, что Киев разработал план реинтеграции Донбасса. Документ, в частности, предполагает прекращение антитеррористической операции в регионе.

Говоря о деталях плана, Депутат Верховной рады от фракции "Народного фронта" Дмитрий Тымчук заявил, что закон о реинтеграции предполагает переход от АТО к "войсковой операции" под руководством президента.

Ситуация в Донбассе. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Маслов
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"Чем предлагается заменить АТО? По сути — войсковой операцией, руководимой не СБУ (как сейчас, в режиме АТО), а оперативным штабом", — написал депутат на своей странице в Facebook, добавив, что руководить штабом будет президент страны.

"Президенту дается право, как решать вопросы использования сил и средств ВСУ в операции, так и привлекать другие силовые структуры, но под общим руководством военных", — подчеркнул Тымчук.

При этом, по его словам, все военно-гражданские или военные администрации также "замкнутся" на оперативном штабе.

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