Мир нуждается в G20 больше, чем когда-либо, заявила Меркель

БЕРЛИН, 4 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Мир нуждается в "Большой двадцатке" экстреннее, чем когда-либо, заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель.

По словам Меркель, ФРГ намерена внести вклад в то, чтобы все люди ощутили пользу от глобализации, при этом речь идет не только о мировом экономическом росте, международной торговле и регулированию финансовых рынков.

"Мир беспокоен, он стал более разобщенным", — цитирует канцлера пресс-служба правительства ФРГ.

Меркель подчеркнула, что ожидает от саммита сигнал о решительности, участники которого должны показать, что осознали свою ответственность за мир и берут ее на себя.

"Мы нуждаемся в G20 экстреннее, чем когда-либо", — добавила Меркель.

Ранее Меркель называла основные темы немецкого председательства в "двадцатке": это борьба с изменением климата, поддержка свободной торговли, развитие стран Африки, миграционная политика, борьба с терроризмом.

Канцлер не исключила, что по итогам встречи общее коммюнике не будет принято, так как по вопросам климата и торговли между участниками саммита есть разногласия.

Саммит "Большой двадцатки" в Гамбурге пройдет 7-8 июля.