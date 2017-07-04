Мир нуждается в G20 больше, чем когда-либо, заявила Меркель

БЕРЛИН, 4 июл – РИА Новости, Маргарита Костив. Мир нуждается в "Большой двадцатке" экстреннее, чем когда-либо, заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Мир беспокоен, он стал более разобщенным", — цитирует канцлера пресс-служба правительства ФРГ.
Меркель подчеркнула, что ожидает от саммита сигнал о решительности, участники которого должны показать, что осознали свою ответственность за мир и берут ее на себя.
"Мы нуждаемся в G20 экстреннее, чем когда-либо", — добавила Меркель.
Ранее Меркель называла основные темы немецкого председательства в "двадцатке": это борьба с изменением климата, поддержка свободной торговли, развитие стран Африки, миграционная политика, борьба с терроризмом.
Канцлер не исключила, что по итогам встречи общее коммюнике не будет принято, так как по вопросам климата и торговли между участниками саммита есть разногласия.
Саммит "Большой двадцатки" в Гамбурге пройдет 7-8 июля.