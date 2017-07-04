В ДНР заявили о предотвращении теракта возле колледжа в Донецке

ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Теракт предотвращен в Донецке, взрывное устройство было заложено вблизи колледжа, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"В 9 часов утра местными жителями было обнаружено на улице Щорса в жилом секторе вблизи пищевого колледжа взрывное устройство с дистанционным управлением", — сказал Басурин.
По его словам, взрывное устройство удалось обезвредить. Предположительно, оно должно было сработать утром, когда жители идут на работу и на учебу.