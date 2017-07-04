В ДНР заявили о предотвращении теракта возле колледжа в Донецке

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июль 2017 (19)

ДОНЕЦК, 4 июл — РИА Новости. Теракт предотвращен в Донецке, взрывное устройство было заложено вблизи колледжа, заявил во вторник журналистам замкомандующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, во вторник благодаря бдительности граждан "в Донецке предотвращен террористический акт". В ДНР обвинили в подготовке теракта украинские спецслужбы.

"В 9 часов утра местными жителями было обнаружено на улице Щорса в жилом секторе вблизи пищевого колледжа взрывное устройство с дистанционным управлением", — сказал Басурин.

По его словам, взрывное устройство удалось обезвредить. Предположительно, оно должно было сработать утром, когда жители идут на работу и на учебу.