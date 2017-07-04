Глава РСМД не исключает военный ответ США на пуск северокорейской ракеты

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ответ США на пуск Пхеньяном межконтинентальной баллистической ракеты может быть любым, не исключена и односторонняя военная акция, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Во вторник утром КНДР провела пуск своей первой баллистической межконтинентальной ракеты со стороны западного побережья в сторону Японского моря. Полет продолжался 40 минут, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии. Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Южная Корея и Япония не будут дальше мириться с испытаниями Пхеньяна, а Китай предпримет жесткие меры.

По мнению эксперта, с учетом действий американского президента в Сирии, в случае с северокорейскими испытаниями "ответ может быть любой, включая и одностороннюю военную акцию".

"Мы можем лишь надеться, что этого не произойдет, поскольку и Россия, и Китай и другие страны считают, что такая акция была бы контрпродуктивна, создала бы больше проблем, чем приблизила бы решение. Но, конечно, это вызов, конечно, это требует реакции", — сказал Кортунов РИА Новости.

На вопрос, есть ли в связи с новыми ракетными пусками непосредственная угроза для России, эксперт ответил утвердительно, хотя, по его мнению, Россия и вряд ли является целью корейской программы.

"Но если здесь и есть какие-то непосредственные последствия, то они проистекают исключительно из несовершенства этой ракетной программы. Был случай, когда один из таких запусков закончился тем, что ракета приводнилась в акватории Тихого океана недалеко от Владивостока. То есть здесь может быть нанесен ущерб и России, но значительно более опасно и реально, что эти провокации со стороны Пхеньяна вызывают американскую реакцию, которая может привести к конфликту на Корейском полуострове, а это уже будет иметь глобальные последствия для таких стран как Китай, Россия, Южная Корея", — пояснил Кортунов.